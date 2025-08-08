Santiago Maratea debutará como conductor de televisión: cuándo y en qué canal

Santiago Maratea, reconocido por sus colectas solidarias y su notable influencia en las redes sociales, hará su debut como conductor de un formato televisivo. El influencer ha sido elegido por América TV para darle una nueva cara a Trato Hecho, un programa que fue un éxito en el pasado, pero que en su última temporada no logró mantener la misma audiencia.

El primer programa está previsto para el 11 de agosto. En su visita a LAM, contó que al principio se sentía reacio a la idea de asumir este proyecto. "Me sorprendió. Mandarina confío en mí y me tomó por sorpresa. A la reunión con Mariano Chihade (productor) fui decidido a decirle que no", confesó, añadiendo con asombro: "Me sorprendí de mi mismo".

Maratea explicó que la principal razón para aceptar el desafío fue que el formato no le exige opinar sobre la actualidad, algo que ya no le interesa. "Un stream, por ejemplo, te obliga a opinar y a mi ya no me interesa. En este programa solo tengo que estar presente en la vida del participante y entretener al público", reveló.

El ahora conductor también se refirió a las dificultades que conlleva este nuevo rol. "Hay muchos estímulos: las luces, los participantes, la cucaracha. Es difícil pero estoy contento", comentó. A pesar de los desafíos, se mostró preparado para las críticas: "No me duele la crítica. Ya me han pegado un montón. Todavía me acuerdo que con ayuda de la gente equipamos 25 cuarteles de bomberos en Corrientes y me criticaron igual. Estoy acostumbrado", sentenció, demostrando su resiliencia.

Para la promoción de esta nueva temporada, el canal lanzó un video que muestra a Santi Maratea vestido de traje, al estilo de CQC, pero sin los característicos lentes oscuros. En el clip, camina seriamente hacia un atril con un maletín que lleva el nombre del programa, mientras de fondo se escucha la canción Personal Jesus de Depeche Mode.

Santi describe el juego con su estilo característico: "Vas a tener que elegir un maletín entre 24 y tener intuición, suerte y saber cuándo parar". Además, revela el gran atractivo del programa: "Hay en juego 20 palos por día. ¿Tenemos un trato?".

El juego tradicional del formato consiste en que un participante elija uno de 26 maletines con diferentes montos de dinero. A medida que se abren los otros 25, el jugador recibe ofertas en efectivo para abandonar la partida. Con la promesa de una renovación total, los espectadores deberán esperar hasta el estreno para ver qué cambios se han implementado en las reglas del juego.

