Cubero acudió a la Justicia y denunció a Nicole Neumann por incumplir con el acuerdo legal

A un año de haber sellado un acuerdo legal que parecía poner fin a años de disputas, Fabián Cubero volvió a enfrentar a Nicole Neumann en la Justicia. El exfutbolista presentó una nueva denuncia contra su expareja por presunto incumplimiento del pacto firmado.

¿Qué se sabe sobre la nueva denuncia de Fabián Cubero contra Nicole Neumann?

Desde LAM, fue Ángel de Brito quien reveló lo ocurrido, leyendo al aire el documento que los abogados de Cubero presentaron ante la Justicia. “Nicole le interrumpió las vacaciones de invierno con sus hijas menores”, comenzó el conductor, y luego agregó: "Solicitó que se impongan sanciones".

"Solicitó que se revoque el permiso de salida del país con pedido a la madre y se ordene la acreditación de pasajes ida y vuelta", continuó relatando de Brito sobre la denuncia. Y concluyó con la parte central del reclamo de Cubero: "Le correspondía a Cubero la compañía de sus hijas menores a partir del día 23 de julio".

¿Cómo fue el acuerdo entre Fabián Cubero y Nicole Neumann?

En el mismo programa, el conductor repasó los puntos clave del acuerdo que ambos firmaron para poner fin al extenso enfrentamiento tras su separación hace siete años.

"Uno de los puntos de discusión es que se levantan las medidas cautelares, recuerden que había un tema que no podían mostrar a las nenas... en el tercer punto se prohíben manifestaciones agraviantes: no podemos escuchar más a Nicole criticando a Cubero, ni él a ella", señaló de Brito.

Además, enumeró cada cláusula del convenio: “Punto uno: Fabián Cubero cancela la deuda de alimentos. Punto dos: se levantan las medidas cautelares. Punto tres: se prohíben manifestaciones agravantes", leyó el conductor, y agregó: "Punto cuatro: se flexibilizan las autorizaciones de viajes. Punto cinco: la reducción de la cuota alimentaria a favor de Cubero", completando con: "Por último, mantienen un régimen de comunicación amplio respetando la voluntad de las menores".

Finalmente, Ángel de Brito concluyó explicando el contexto en el que se firmó dicho acuerdo: “Hubo algo en el medio que hizo cambiar todo, pero no es dinero. Hubo algo determinante en este conflicto que hizo que se cerrara este acuerdo".

FUENTE: minutouno.com

