Alex Caniggia se refirió sin rodeos a su conflicto con Charlotte

El vínculo entre Alex y Charlotte Caniggia atraviesa su peor momento, y lejos de calmarse, el conflicto sigue ascenso En las últimas horas, nuevas declaraciones desde el aeropuerto de Ezeiza reflotaron la pelea que comenzó semanas atrás, cuando Charlotte lanzó fuertes críticas contra Melody Luz en redes sociales. La reacción de Alex fue inmediata: decidió cortar toda relación con su hermana. Desde entonces, no volvieron a hablar. A pesar del distanciamiento, ambos debieron reencontrarse por un compromiso laboral en China junto a Marley, como parte del programa Por el Mundo.

Minutos antes de embarcar, Alex brindó una nota a Puro Show, quienes le consultaron sobre el viaje y el conflicto con su hermana. Fiel a su estilo, el mediático respondió sin rodeos:

“Yo estoy en mi mejor momento, en mi prime. Yo siempre estoy bien, cada vez mejor. Imaginate, ahora estoy viajando a China en primera. En el gallinero nunca viajo, aunque me gustaría en algún momento tener la experiencia”, lanzó.

Consultado sobre cómo sería el reencuentro con Charlotte, fue directo: “La voy a tener que ver arriba, pero desde que me peleó, desde que puso las historias contra Melody, yo decidí bloquearla, no le hablé más”, aseguró.

La charla con los periodistas continuó con preguntas sobre una posible reconciliación. “¿Se van a reconciliar? ¿Quién crees que va a aflojar antes?”, preguntaron. La respuesta de Alex fue contundente: “No lo sé, puede ser. Ella va a aflojar antes. Se peleó con Melody por boludeces, vi las historias esas y la bloqueé”.

Además, explicó cómo impactó esto en su dinámica familiar: “Yo pedí viajar en vuelos separados, pero no se pudo. Ella es mi hermana, obvio que la quiero, pero pasaron varias cosas y nos distanciamos. No me duele. Si alguien se porta mal y yo no hice nada no voy a meterme ahí. Yo priorizo a mi pareja y a mi hija”.

Al ser consultado sobre su madre, Mariana Nannis, y el vínculo que mantiene con ella, también fue claro: “No, nada, hace años”, respondió.

El conflicto cobró más profundidad cuando se recordó que, tiempo atrás, Melody y Charlotte compartían momentos juntas y se mostraban cercanas. Pero tras la reconciliación de Melody con Alex, todo cambió. En una entrevista para el streaming de Martín Cirio, la bailarina expresó su cansancio ante las tensiones familiares: “Ya la tengo a Mariana. Ya lo tengo a Alex. ¿Una más que me venga a pelear? No”, reveló, reflejando el desgaste del vínculo.

Y cuando le preguntaron por una posible reunión familiar, respondió con ironía:“¿Nunca hay juntada a comer ravioles los domingos?”, dijo con sarcasmo.

Más adelante, Melody ahondó en su postura y apuntó directamente a Charlotte: “No es nada personal. Es algo de ella que es peleona. Lo que siento. No sé si va a caer mal o bien. No me importa, es lo que yo siento, que también le hace falta terapia, porque tiene muchas cosas, pero no cree en terapia. ¿Entonces qué hace? Se autoboicotea sus relaciones. Porque yo siempre tengo la mejor onda con ella. Y de la nada me busca pelea por... Si te digo vas a decir: ‘no, ¿en serio?’. O sea, muy bol...”.

Charlotte, por su parte, no tardó en responder desde sus historias de Instagram, y lo hizo con dureza: “Que me mande a terapia una persona que acusó falsamente de violencia al Tucu López, a mi hermano, al cocinero (Santiago del Azar), cuando la única agresiva y conflictiva es ella, no sé si me da gracia o lástima, y a mi familia no la unió, al contrario, la desunió más. Payasa sos, das asco”, escribió, acompañado de un emoji de payaso.

Luego agregó otro mensaje aún más fuerte: “Querías usurpar y quedarte con el departamento del Faena y gracias a Dios mi mamá se avivó. Ojo de loca no se equivoca. Mejor me callo, que tengan linda noche”.

