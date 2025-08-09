Julieta Prandi pidió custodia y botón antipánico

Ayer por la mañana se desarrolló la última audiencia del juicio que Julieta Prandi mantenía contra su ex esposo, Claudio Contardi, acusado de violación. En una jornada cargada de emociones y a la espera de la sentencia, prevista para el miércoles, la modelo abandonó el Tribunal N.º 2 de Campana y dialogó con la prensa sobre lo ocurrido a puertas cerradas.

En esta instancia se escucharon los alegatos finales de ambas partes: la defensa de la conductora solicitó 50 años de prisión, mientras que la Fiscalía pidió 20. Durante la audiencia, Prandi se descompensó tras oír a su ex marido. Con anteojos oscuros, la voz quebrada y visiblemente afectada, declaró ante los micrófonos:

“Después de decir lo que siento y la justicia que creo que merezco recibir, pedí por favor que por seguridad mía, de mis hijos y de mi familia que se ordenase la prisión preventiva hasta que se conociera la sentencia, que es el día miércoles a las 9 de la mañana. No fue otorgada la detención y es por eso que pedimos el botón antipánico y la custodia policial”.

Medidas de protección

Prandi explicó que, aunque Contardi tenía prohibido acercarse y salir del país, eso no le generaba tranquilidad.

“Sé los bueyes con los que aro. Sé de lo que es capaz, sé que no necesita hacerlo por sus propios medios, sé que puede mandar a cualquier individuo. Está rodeado de gente nefasta, por lo tanto, yo no me iba a retirar del tribunal sin custodia policial y botón antipánico”, dijo.

La custodia policial fue otorgada hasta la lectura del fallo y se extendió a toda su familia.

Sobre la crisis que sufrió al escuchar a su ex, contó: “Fue inesperado, si bien en estos tres días lloré, no tengo ni idea del dolor que acabo de sacar. Terminé de hablar, salí de la sala, me largué a llorar y lloré desde la tripa. Fue sacar tantos años de dolor”.

Confianza en la Justicia

Consultada sobre si confiaba en que habría condena, respondió que confiaba en el tribunal y que no hubo ningún perito que no aceptara su veracidad. “Del otro lado no hubo una defensa, no hubo un testigo, ni una pericia”, agregó.

La modelo remarcó, además, que su caso representa a muchas víctimas de violencia: “Cinco años esperé para llegar a un juicio. No es mi caso, es el caso de infinidad de mujeres, somos demasiadas las que tenemos que pasar por este calvario”.

La respuesta a su ex marido

Frente a la postura de la defensa de Contardi, Prandi sostuvo: “Tuvo la posibilidad en estos cinco años para preparar un caso, años se le pidieron pericias para probar su presunta inocencia y nunca lo permitió. ¿No hay un testigo? ¿Ni la madre, ni el hijo, ni los hermanos? ¿Nadie?”.

Finalmente, citó las palabras del fiscal: “Dijo que en este caso, en estos tres días de audiencias, quedó demostrado que yo no miento”.

La resolución se conocerá el miércoles a las 11 de la mañana.Para Prandi, será “uno de los días más importantes” de su vida, “después del nacimiento” de sus hijos.

