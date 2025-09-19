Verónica Morales Maciel, intendenta electa de San Cosme: “El desafío es autosuperarnos”

Con más del 70% de los votos, Verónica Morales Maciel fue electa intendenta de San Cosme y adelantó en diálogo con Hoja de Ruta cuáles serán los ejes de su futura gestión. La dirigente reconoció el fuerte respaldo obtenido en las urnas y sostuvo que implica una gran responsabilidad: “No queremos defraudar la confianza del votante sancosmeño. El desafío que tenemos por delante es autosuperarnos, porque ya hemos estado dos períodos en el gobierno municipal y sabemos que la gente espera más”.

La intendenta electa remarcó que San Cosme atraviesa un proceso de crecimiento inmobiliario, impulsado por su cercanía con Corrientes Capital. En ese marco, aseguró que la prioridad estará en fortalecer los servicios básicos, la iluminación, la urbanización y la integración de los nuevos barrios.

“El vecino de San Cosme quiere ver hechos concretos y respuestas rápidas. Por eso, vamos a trabajar en obras que mejoren la calidad de vida y acompañen el crecimiento del pueblo”, afirmó.

Potencial productivo y turístico

Morales Maciel destacó además que San Cosme tiene oportunidades de desarrollo vinculadas al turismo y la producción local. “Queremos ampliar la oferta de servicios y potenciar actividades que generen empleo y movimiento económico en la zona”, señaló.

Finalmente, la intendenta electa subrayó que su gestión buscará mantener el contacto directo con la ciudadanía: “El respaldo que recibimos no es un punto de llegada, es un compromiso a redoblar el trabajo. Sabemos que el vecino confía en nosotros y esa confianza la vamos a honrar con gestión”.

