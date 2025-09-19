Corrientes se prepara para los Juegos Nacionales Evita 2025

Corrientes se alista para participar en los Juegos Nacionales Deportivos Evita 2025 que se llevarán a cabo en Mar del Plata entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre.

En la jornada de este viernes, se realizó una importante reunión técnica en el SUM de la Secretaría de Deportes de la Provincia, donde se ultimaron detalles organizativos para la participación provincial en esta prestigiosa competencia.

La mesa de trabajo estuvo encabezada por el Secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, el Director General de Educación Física, Alejandro Simoni, y los profesores responsables de la coordinación de las delegaciones, quienes analizaron los lineamientos para asegurar una participación exitosa.

Durante el encuentro, se destacó que la delegación correntina estará integrada por un total de 375 personas, de las cuales 330 serán deportistas que representarán a la provincia en 33 disciplinas deportivas de las 36 programadas por la organización nacional. Estos atletas han logrado su clasificación a través de las diversas instancias de los Juegos Correntinos 2025, que permiten a los jóvenes competir por un lugar en la gran cita nacional.

El Gobernador Gustavo Valdés reafirmó el apoyo del gobierno provincial al deporte al garantizar la inversión de recursos propios para cubrir los gastos de transporte, alojamiento, alimentación e indumentaria para los deportistas que viajarán a Mar del Plata. En este sentido, el Secretario de Deportes, Jorge Terrile, resaltó: “Hoy más que nunca, el Gobernador ratifica su apoyo al deporte asegurando la participación de Corrientes en los Nacionales 2025.”

Este año, los Juegos Deportivos Nacionales Evita contarán con la participación de 8600 jóvenes de todo el país, quienes competirán en 6 grandes sedes distribuidas por la ciudad balnearia. La competencia promete ser una de las más importantes a nivel nacional y es considerada la competencia juvenil más federal del país, con el objetivo de promover el deporte como herramienta de integración y desarrollo para los jóvenes argentinos.