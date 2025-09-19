Tras realizar maniobras peliograsas en plena vía pública, un joven fue detenido

La Policía de Corrientes informó que en la mañana de este jueves demoraron a un joven por conducir de manera imprudente en la ciudad capital. El hecho se produjo en la intersección de la avenida Paysandú y la calle Cañada Gómez.

Según detalló el parte policial, el motociclista estaba realizando maniobras peligrosas que ponían en riesgo tanto su seguridad como la de terceros. Ante esta situación, los agentes procedieron a iniciar una breve persecución, que culminó con la detención del joven a pocos metros del lugar.

Cuando pudieron dar con el aprehendido, el joven no pudo justificar su propiedad ni la procedencia de la motocicleta, una Honda Wave 110 cc.

Como consecuencia, el joven aprehendido en la comisaría jurisdiccional y el rodado fue secuestrado preventivamente.