Goya: secuestraron carne ilegal tras una persecución policial y detuvieron a dos personas

La Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya informó que este jueves secuestró una gran cantidad de carne ilegal y detuvo a dos personas. El operativo tuvo lugar en la ruta provincial N°82, en la zona de Isla Sola de la localidad de Goya.

Durante el control vehicular, un automóvil Chevrolet Agile blanco, conducido por dos hombres domiciliados en la 5° sección Duraznillo de Goya, intentó evadir el puesto de control. Esta maniobra provocó una persecución que se extendió por casi 15 kilómetros, hasta que los efectivos lograron detener el vehículo.

Al revisar el baúl del automóvil, se encontró una gran cantidad de carne sin la documentación correspondiente ni los sellos sanitarios exigidos por las normativas vigentes. Los productos cánicos fueron evaluados por el veterinario oficial, quien determinó su desnaturalización, dado que no cumplía con los requisitos sanitarios.

Bajo disposición de la Fiscalía Rural, tanto el vehículo como la carne fueron secuestrados, y los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos.

Actualmente, ambos hombres se encuentran alojados en la Comisaría Primera de Goya, a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen de la carne y posibles delitos vinculados con su comercialización.