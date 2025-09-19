Detuvieron a un hombre con carne faneada en Ituizangó

La Policía de Corrientes informó que la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Ituzaingó detuvo este jueves a un hombre que llevaba en su vehículo gran cantidad de carne ilegal.

La intervención se produjo luego de un control sobre la ruta provincial N°22, en la jurisdicción de Villa Olivari de Ituzaingó. Durante su recorrido, los agentes observaron una camioneta Toyota Hilux estacionada en el camino y decidieron detenerse para realizar una verificación.

Al proceder a la camioneta, los efectivos identificaron a un hombre de 62 años, que tenía en el interior de su vehículo kilos de productos cárnicos.

Ante la falta de justificación y procedencia de la carne, el hombre fue detenido y trasladado a la comisaría correspondiente. En tanto, los productos cárnicos fueron secuestrados de manera preventiva.

El caso fue puesto a disposición de la unidad fiscal en turno, que continúa con las diligencias para esclarecer el origen de la carne.