Cristian Olivetti: “Proponemos continuar con un modelo de gestión que transformó Esquina”

El candidato a intendente de Esquina por la alianza Esquina Crece, Cristian Olivetti, analizó en diálogo con Hoja de Ruta el escenario electoral local, donde por primera vez se implementará el sistema de boleta única de papel. “Es algo novedoso, la campaña va a estar más enfocada en las propuestas y en la imagen de los candidatos. Ya no habrá tantas boletas en el cuarto oscuro, así que la igualdad de condiciones será mayor”, explicó.

El actual funcionario municipal —contador y exsecretario de Hacienda de la gestión de Hugo Benítez, hoy intendente saliente y diputado electo— consideró que la decisión de desdoblar las elecciones fue estratégica: “Con el diario del 1 de septiembre podemos decir que fue una buena decisión. La multiplicidad de boletas nos hubiera perjudicado, así que apostamos a un sistema más transparente y equilibrado”.

Continuidad con impronta propia

De cara a la campaña, Oliveti subrayó que la propuesta de su espacio no se limita a una continuidad automática, sino a consolidar lo realizado con nuevas iniciativas: “Hicimos más de 40 kilómetros de cloaca, más de 4 mil columnas de iluminación LED y más de 140 cuadras pavimentadas. Queremos continuar con ese modelo de gestión, con mi propia impronta y nuevas ideas”.

El candidato remarcó que la ciudadanía vota mirando al futuro: “En política ocho años son relativamente pocos para un cambio sustancial en una ciudad. Nuestra propuesta es darle continuidad al estilo de gestión abierta, con una plataforma clara para los próximos años”.

Olivetti, de 39 años, aseguró que es su primera candidatura después de años en funciones ejecutivas y convocó especialmente a los jóvenes a no alejarse de la política:

“Mucha gente descree de la política, pero está en todos lados: en el asfalto, en las cloacas, en el agua. Hay un montón de gente comprometida que queremos devolverle valor a la política”.

Mirá la nota completa