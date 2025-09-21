Yuyito González rompió el silencio y reveló la verdadera razón de su ruptura con Milei

Yuyito González sorprendió en La Noche de Mirtha al hablar abiertamente de su relación con Javier Milei y, por primera vez, reveló el verdadero motivo de la ruptura.

“No estoy enamorada en este momento de mi vida. He estado enamorada. (Con Milei) lo pasé muy bien, estuvimos muy enamorados”, comenzó diciendo la conductora de Empezar el Día, el programa que conduce por Ciudad Magazine, en el ciclo que conduce Mirtha Legrand por eltrece.

Allí, consultada por Mirtha sobre si Milei también lo estuvo, Yuyito no dudó con su respuesta: “Los dos, sí. Muy enamorados. Y bueno, hasta que por cuestiones de pareja, medio que ahí... A ver cómo lo digo sencillamente... medio como que tuvimos una agarradita fuerte y ahí no nos arreglamos”.

Con el correr del tiempo, la presentadora reveló que retomaron el contacto, aunque no como pareja: “Pasaron unos meses y no sé si dije algo en mi programa o publiqué algo y recibí un mensaje. Ahí retomamos la conversación pero no el amor, no la vía afectiva amorosa, no hablamos de amor”.

“Tenemos una relación esporádica, tampoco es que estamos todos los días hablando, ni mucho menos. A mí lo que más me importa de todo es tener paz, no tener rencores, ni cosas pendientes en cuanto broncas y cosas”, añadió.

Sobre la ruptura, la invitada fue categórica: “No somos fáciles, ni tenemos personalidades fáciles. Pasó algo que a mí no me cerró y reaccioné”.

“Yo soy brava. Soy una mujer tranquila, muy pacífica pero tengo muchas convicciones en cuanto a las cosas que quiero para mí. Y si pasa algo que pasa de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”, cerró Yuyiyo, sincera.

Yuyito González: “Yo soy brava. Soy una mujer tranquila, muy pacífica pero tengo muchas convicciones en cuanto a las cosas que quiero para mí. Y si pasa algo que pasa de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”.

Ciudad Magazine