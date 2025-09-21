Detuvieron en Corrientes a un hombre con tres pedidos de captura por estafas

La Policía de Corrientes informó este domingo que lograron la detención de un hombre con tres pedidos de captura vigentes en la localidad de Mercedes.

El procedimiento tuvo lugar en horas de la noche del sábado, en las inmediaciones de avenida Lacour y calle Belgrano.

El arrestado fue identificado como Iván Ezequiel Medina, quien enfrenta causas por estafa y sobre quien pesaba una orden de detención emitida por el Juzgado de Instrucción y Correccional de Saladas, con fecha del 27 de junio de 2023.

Del operativo participaron efectivos de la División Investigación Criminal de Mercedes, con apoyo del PRIAR Mercedes y de la Dirección General de Delitos Complejos e Informáticos.

Tras su aprehensión, Medina fue puesto a disposición de las autoridades judiciales mientras continúan las diligencias de rigor.