El reencuentro de Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la separación

Gimena Accardi y Nico Vázquez volvieron a compartir un mismo espacio público, poco tiempo después de confirmar su separación y en medio de la fuerte repercusión que generó la versión de infidelidad.

El reencuentro se dio en un marco muy especial: la comunión de un niño cercano a ambos, donde la expareja dejó en claro que, más allá de los conflictos personales, la armonía y el cariño siguen intactos.

Así se pudo ver en las postales que los actores compartieron en las redes sociales donde, si bien no se subieron fotos juntos, se pudo apreciar imágenes del evento.

Nico posó junto al pequeño protagonista del día, dedicándole un mensaje cargado de ternura: “Feli del amor”, escribió en la fotografía que subió a Instagram Stories con un emoji de un corazoncito blanco.

Por su parte, Gimena compartió una selfie cálida, al aire libre y mostró detalles de la celebración, incluido el tradicional pastel de comunión decorado con globos y un mensaje personalizado.

GIMENA ACCARDI VOLVIÓ A HABLAR DE SU SEPARACIÓN DE NICO VÁZQUEZ TRAS EL DIVORCIO: “NOS AMAMOS”

A poco de firmar el divorcio, Gimena Accardi decidió ponerle punto final a las especulaciones sobre su separación de Nico Vázquez, explicó cómo atraviesa estos días y reveló qué la llevó a hablar públicamente de su intimidad.

“Estoy bien, acá, como me ven”, comenzó diciendo la actriz en una nota que dio a LAM, el programa que se transmite por América, dando algunos detalles de su estado anímico.

Asimismo, Gimena habló de cómo transitó estos días después de contar que le fue infiel a Nicolás: “Hace varias semanas abrí mi intimidad y me expuse socialmente para aclarar algo que para mí era muy importante. Lo hice, no me arrepiento, pero eso lleva a un proceso largo de exposición. Yo ya no tengo más ganas de hablar de mi intimidad. Nunca lo hice y no lo quiero seguir haciendo”.

Y siguió con un mensaje contundente para los que esperan declaraciones explosivas: “Yo sé las cosas cómo son, sé la verdad, Nico las sabe y eso para mí es lo importante de todo esto”.

“Digan el disparate que digan, yo no tengo más ganas de aclarar más cosas, porque lo que quería aclarar ya lo aclaré y para mí era importante hacerlo, y quedó clarísimo”, añadió.

}Y sobre las personas que la sostienen, cerró, contundente: “Sabía que la repercusión iba a ser fuerte. Lo importante es que con Nico nos amamos y estamos bien. En este momento, me acompañan Nico, la familia de Nico y mis amigos”.

Ciudad Magazine