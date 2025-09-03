Evelyn Botto rompió el silencio y confirmó su relación con Fede Bal

Luego de que Sofía Aldrey lanzara un filoso comentario contra Evelyn Botto —quien es señalada como la supuesta nueva "novia" de su ex, Fede Bal— asegurando que “siempre lo persiguió”, la locutora salió a responder desde Sálvese quien pueda, donde además habló de su vínculo con el hijo de Carmen Barbieri.

“Algo escuché”, expresó Evelyn cuando el cronista Rodrigo Bar le mencionó que Sofía había asegurado que ella y Fede “venían chichoneando” desde hace tiempo.

La conductora dio detalles sobre cómo se dio esa dinámica: “Eso pasaba mucho en el contexto del aire. Siempre fue del aire, de hecho el que es oyente de Perros de la calle sabe que yo he chamuyado al aire, le he regalado historias a los oyentes, saben que yo soy así. Era la joda del intercambio, del ida y vuelta, para el show. Porque nos divertía, porque Andy (Kusnetzoff), él era el gran hacedor de esos momentos”.

En ese sentido, fue enfática al aclarar: “No, no le mandaba mensajes. Lo que pasaba al aire, era del aire y ahí moría”. Incluso recordó el episodio al que hizo referencia Aldrey: “Y el momento que ella dice, lo del accidente en Río de Janeiro, lo sacamos al aire internado y él estaba bajo el efecto de la morfina, entonces dijo cualquier barbaridad. Yo me acuerdo de eso, pero no me hago cargo tampoco de lo que haya dicho”.

Cuando le consultaron si en algún momento había pasado algo entre ellos, Botto fue contundente: “No, nada. En esa época cero”. Finalmente, se refirió al presente y aclaró los rumores: “Están hablando de romance y hay tantos grises en el medio. Hay un mundo. Realmente no hay mucho más. Fue una salida, nada más. Estamos los dos solteros. No hay ningún tipo de obligación ni exclusividad, cada uno puede hacer lo que quiera”.

FUENTE: minutouno.com