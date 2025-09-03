Moria Casán liquidó a Luis Majul: lo tildó de "cholulo" y aseguró que es "un mendigo" de su fama

Moria Casán y Luis Majul protagonizan un cruce mediático que dio qué hablar luego de que el periodista cuestionara públicamente a la diva por sus dichos sobre dos figuras históricas de la televisión argentina: Susana Giménez y Mirtha Legrand.

Lejos de esquivar la polémica, "la One" respondió con todo y lanzó durísimas frases que generaron revuelo.

Qué dijo Luis Majul sobre Moria Casán

En una emisión de LAM, se reprodujo un fragmento del programa radial de Luis Majul, donde el conductor se refirió a Moria luego de que su panelista de espectáculos, Fede Flower, hiciera un comentario que derivó en una fuerte crítica hacia la diva.

Majul insinuó que Moria habría actuado "de manera traicionera" al referirse en malos términos a Susana y Mirtha días después de haber compartido un encuentro con ellas. Según el propio Flower, tras participar de un almuerzo con Mirtha, Moria habría comentado que "ninguna de las dos tiene la cintura que tiene ella".

A partir de esto, Majul lanzó una reflexión al aire: "¿No es un poco falta de código? En el mundo, en la jerga, del mundo del espectáculo... Mirtha te invita, vos vas, después le pegás, pasa por ahí Susana Giménez, le pegás…". Luego, añadió otra frase picante: "Detrás de la lengua karateca de Moria Casan, ¿no hay también una mujer rencorosa?".

La respuesta de Moria a Luis Majul

Las declaraciones de Majul no pasaron desapercibidas y, al ser consultada sobre el tema, Moria no dudó en afilar su lengua karateca: "Yo no consumo a Majul. Imagínate, no lo consume su hija". Además, sorprendió al revelar un dato que nadie se esperaba: "Pero él tiene una gran admiración por mí, es el hombre que más me ha pagado para ir a su programa". Y dejó en claro: "Siempre mucha plata, yo nunca voy a los programas gratis, es muy difícil que vaya gratis".

Pero la polémica no terminó ahí. Fiel a su estilo directo, la artista redobló la apuesta y lanzó una dura acusación contra el periodista: "Es un cholulo perdido porque moriría por ser conductor del LAM", además de tildarlo como "un mendigo de su fama".

El enfrentamiento generó repercusión inmediata en LAM (América), donde los panelistas debatieron el cruce y, en su mayoría, respaldaron a Moria Casán, incluso en ausencia de Ángel de Brito, conductor del ciclo que actualmente se encuentra de vacaciones.

