La China Suárez y Mauro Icardi abrieron las puertas de su mansión en Estambul

Por primera vez desde que se instalaron en Turquía, la China Suárez y Mauro Icardi decidieron abrir una ventana de intimidad y mostrar su increíble mansión en Estambul. La revelación llegó a través de sus cuentas oficiales, donde publicaron fotos que exhiben la casa en la que conviven.

El delantero del Galatasaray fue el encargado de dar el puntapié inicial este martes: subió dos imágenes que rápidamente se volvieron virales, una con la fachada del hogar y otra que retrata el parque trasero. Junto a las postales, Icardi escribió: “Home sweet home”, acompañado de emojis de casas, lunas y estrellas.

La publicación tuvo un fuerte eco en sus seguidores, ya que se trata de la primera vez que la pareja muestra con tanta claridad el lugar donde residen. En las fotografías se aprecia una mansión amplia, con techo oscuro, paredes blancas y ventanales de grandes dimensiones. El fondo completa la escena con un parque cuidado al detalle, césped verde y pinos que rodean una pileta iluminada.

Con esas imágenes, el futbolista dejó en claro que “al igual que su exesposa, Wanda Nara, él también tiene su casa de los sueños, pero en Estambul, Turquía”.

En paralelo, La China Suárez compartió un video que generó todavía más repercusión. Allí reflejó momentos de su vida cotidiana con Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, quienes viajaron a Estambul tras pasar dos semanas en la Argentina con sus papás. La actriz armó un compilado en el que aparecen paseos, comidas familiares, ratos de pileta y mucha complicidad con sus hijos.

Mauro Icardi vive un presente positivo en el Galatasaray, donde se consolidó como figura clave del equipo turco y es uno de los jugadores más queridos por los hinchas. Instalado en Estambul junto a la China Suárez y los hijos de ella, combina los compromisos deportivos con la vida familiar en la lujosa residencia recién mostrada.

FUENTE: minutouno.com