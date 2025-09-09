La contundente respuesta de Ángela Torres a Rusherking tras su posteos

La incorporación de Ángela Torres a Luzu TV ya desató la primera polémica, que la tiene como protagonista junto a su ex novio Rusherking. Todo se desató cuando la artista habló del estilo de vida que llevaba el cantante y aseguró que a ella le costaba seguir ese ritmo, por lo que terminó un poco complicada económicamente.

Ante la repercusión que esto tuvo, Rusher usó sus redes sociales para hacer un descargo. “Hasta acá me guardé mi opinión… pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto“, empezó diciendo enojado.

Por último, se mostró picante y algo irónico: “No tengo más interés en hablar del tema tampoco, no lo necesito… estoy bastante tranquilo , feliz y alejado de querer exponer mi vida. Me voy a armar un fernet y a ver el partido".

En medio de tanto revuelo, ya que los usuarios salieron a atacarlos y a posicionarse del lado de Angelita, los medios la fueron a buscar y la sobrina de Diego Torres no dudó en responder.

“Son chistecitos del aire. Yo hablé de mí, de mi economía. Yo no tengo ganas de andar diciéndole a él como para mí son las cosas, yo tengo una visión, él tiene otra", respondió sin problemas.

Además, se encargó de aclarar que mantiene respeto por su ex pareja: “Yo no soy la dueña de la verdad de nadie, cada uno vive desde su propia experiencia y bueno, lo que él sienta, lo respeto”. Por otro lado, explicó por qué decidió dejar de seguirlo en redes aclaró: “Lo dejé de seguir cuando nos separamos por una cosa de un bienestar personal de hacer un proceso, de decir bueno, esta relación se terminó. Sigo con mi vida, pero lo respeto".

