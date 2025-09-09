Susana Giménez lanzó una picante frase sobre el romance de su nieta y Nicolás Figal

Hace algunas semanas atrás, Pepe Ochoa reveló en LAM que Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, estaba iniciando una relación con el futbolista de Boca Nicolás Figal. En medio de esta situación, la conductora rompió el silencio y habló de este vínculo.

En una entrevista con DDM, la diva no dudó en opinar del romance que inició su nieta con el deportista y dejó picantes frases. “Estoy llegando una hora tarde a la conferencia de prensa de LOL, el proyecto está bien, pero la primera temporada no la vi nunca”, comenzó diciendo Susana cuando vio que los medios presentes se acercaron para charlar.

Como era de esperarse, la pregunta sobre el noviazgo de su nieta de 31 años no tardó en llegar y, fiel a su estilo, la conductora respondió. “No tengo la menor idea. Yo soy de San Lorenzo, qué lástima, pero no me molesta que mi nieta salga con un futbolista de Boca”, dijo. Y agregó con picardía: “No soy Tinelli, qué me importa”.

Por otro lado, también le consultaron sobre las elecciones legislativas que se llevaron adelante este domingo y que tuvo a Fuerza Patria imponiéndose ante La Libertad Avanza. “Yo de política no hablo”, dijo contundente y añadió: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”.

“He hablado en otros momentos, pero, ¿qué he dicho? Que no soy peronista, nada más”, continuó. Y cerró con una reflexión sobre los resultados: “Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían. El 14 por ciento de diferencia... además, La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió”.

FUENTE: minutouno.com