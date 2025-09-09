Lali Espósito confirma su nuevo tema contra Javier Milei: "Para él y los que están ahí"

Lali Espósito viene de romperla con sus shows en Vélez en los que sorprendió con varias perlitas, y tras estrenar su nuevo tema "Payaso", rompió con toda las especulaciones y confirmó que se lo dedicó al presidente Javier Milei.

Fue durante una entrevista con LAM cuando la artista no tuvo inconvenientes en ratificar lo que se preveía. Pepe Ochoa le preguntó si el tema era un nuevo palo para el libertario y ella fue contundente.

"A todos los payasos que están ahí. Son todos unos payasos totales. Por su puesto, a él (por Milei) y a todos los que están ahí. Payasos totales, un chiste son", sentenció Lali para ganarse hasta la felicitación de Yanina Latorre.

Qué dice la letra de "Payaso", el nuevo tema de Lali Espósito que es viral

Tras deleitar a su público con momentos épicos -tales como el cover de "Vencedores Vencidos" de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, o el gesto del 3 con los dedos, haciendo alusión a las presuntas coimas de Karina Milei-, la intérprete de "Diva" lanzó su nuevo tema titulado "Payaso".

Si bien esta nueva creación no es tan explícita, en una de sus estrofas habla de un “león”, el animal elegido como símbolo por el primer mandatario.

“Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”, asegura Lali en una parte del tema que el tema forma parte de su nuevo trabajo y marca el cierro del álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”.

