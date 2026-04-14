Separados: Milett Figueroa confirmó que está "soltera" y lejos de Marcelo Tinelli

Lo que comenzó como un romance de película frente a las cámaras de televisión ha llegado a su punto final. Tras dos años de una relación que acaparó las portadas de la prensa en Argentina y Perú, Milett Figueroa confirmó en las últimas horas que su vínculo sentimental con Marcelo Tinelli ha concluido de manera definitiva.

"Estoy soltera desde finales de marzo", declaró ayer Figueroa en una entrevista exclusiva, poniendo fin a las conjeturas. Según trascendió, fue la propia Milett quien tomó la decisión final, buscando priorizar su carrera profesional y su tranquilidad personal fuera del foco constante de la familia del "Cabezón".

Por el momento, Marcelo Tinelli ha optado por el silencio en sus redes sociales, limitándose a compartir contenido relacionado con sus proyectos laborales y sus hijos, cerrando así un capítulo que, aunque breve, fue uno de los más comentados en la historia reciente del espectáculo rioplatense.

Del estudio de TV al romance oficial

La historia entre Tinelli y Milett se remonta a mediados de 2023, cuando la peruana desembarcó en Buenos Aires para integrarse al staff de figuras del "Bailando por un Sueño". La química entre el conductor y la participante fue inmediata; lo que inicialmente parecía un recurso del guion para elevar el rating, pronto se transformó en un noviazgo formal.

Durante meses, la pareja se mostró inseparable, compartiendo desde galas benéficas hasta la intimidad de la familia Tinelli.



El desgaste y el quiebre

Sin embargo, el 2026 trajo consigo las primeras señales de alarma. Los rumores de una crisis profunda se intensificaron el pasado 1 de abril, cuando Milett fue la gran ausente en el festejo de cumpleaños de Tinelli en Madrid.

Mientras el conductor celebraba rodeado de sus hijos, la modelo permanecía en Lima, alimentando las especulaciones sobre una ruptura.

Fuentes cercanas al entorno de la pareja sugieren que la relación sufrió un desgaste irreparable debido a dos factores clave:

Diferencias familiares: Las persistentes versiones sobre una tensa relación entre la modelo y las hijas del conductor.

Compromisos comerciales: Se cree que el anuncio de la ruptura se postergó estratégicamente para no afectar el lanzamiento del reality Los Tinelli en la plataforma Amazon Prime, donde la convivencia de la pareja es uno de los ejes centrales.

minutouno.com