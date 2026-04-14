En su franco de servicio un policía recuperó una moto denunciada como robada

La Policía de Corrientes informó que lunes recuperó una motocicleta robada en la localidad de ituzaingó. Por el hecho hay un menor detenido.

Un efectivo de la Comisaría III de Ituzaingó, que se encontraba de franco de servicio, fue quien logró recuperar un rodado denunciado como sustraído.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Santa Fe y Alberdi, donde el agente detectó un vehículo con características similares a uno previamente descripto en un reporte.

Identificación del conductor

Tras identificarse como parte de la fuerza, el efectivo procedió a controlar al conductor, quien resultó ser un menor de edad.

Según se informó, el joven no contaba con la documentación que acreditara la propiedad del vehículo, por lo que se solicitó apoyo para el traslado a la dependencia policial.

Irregularidades en el rodado

La motocicleta, una Motomel B110, presentaba inconsistencias en su identificación.

Luego de las averiguaciones se comprobó que la numeración del motor coincidió con una moto denunciada como sustraída y que el número de cuadro presentaría signos de adulteración.

El menor y el rodado recuperado fueron puestos a disposición de la Justicia. En tanto, en la comisaría jurisdiccional continúan con las actuaciones del caso.