La autopsia reveló que Ángel recibió 20 golpes en la cabeza

La autopsia preliminar realizada a Ángel López, el niño de 4 años que murió en la ciudad de Comodoro Rivadavia y por cuyo hecho están detenidos la madre y su pareja actual, indicó que la causa del fallecimiento fue una “hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado”, ya que el cráneo presentó “más de 20 traumatismos”.

Según el estudio, el pequeño sufrió una “herniación del tronco cerebral y amígdalas cerebelosas” como consecuencia de las lesiones internas halladas en su cabeza, que fueron “ocasionadas voluntariamente”.

El fiscal del caso detalló que el chico “venía siendo maltratado”, por lo cual algunos de esos más de 20 golpes en la cabeza pueden haber sido producidos antes del episodio final que derivó en su muerte.

Los médicos forenses, además, llevaron a cabo diversos estudios complementarios a fin de obtener más certezas sobre el hecho ocurrido el domingo 5 de abril en el domicilio de Ángel, quien se encontraba junto a su madre, Mariela Altamirano, y su padrastro, Michael González, ambos detenidos, acusados de homicidio agravado.

En tanto, este lunes se realizó una reunión entre la fiscalía y la querella. El abogado Roberto Castillo se presentó ante la prensa junto con Luis y Lorena, padre y madrastra de Ángel, para expresar qué sienten a más de una semana del caso. “Vamos a ir por todos. La muerte de mi hijo no va a quedar así, tienen que ir todos presos”, manifestó Luis, quien sostuvo que los dos imputados “son ignorantes que quisieron tapar todo, lavarse las manos”.

A su vez, tomó la palabra Lorena, pareja de Luis, quien se mostró compungida: “Iba a ser un número más si no publicaba los videos de él pidiendo quedarse”. “Dicen hacer la Ley Ángel, pero ya está la de Lucio (Dupuy) y no se respetó. Pareciera que es solo cambiar el nombre de los niños que matan”, expresó.

En este sentido, sostuvo que, así como Ángel “habló vivo”, tiene que “seguir haciéndolo muerto” para que se sepa qué pasó dentro de la vivienda. “No son solo ellos dos, hay gente capacitada y que usa corbata que lo entregó en bandeja para que muera”, remarcó.

Página 12