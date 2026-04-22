Corrientes: bomberos sofocaron un incendio en un depósito de vehículos

Los Bomberos Voluntarios de Corrientes informaron que este miércoles se produjo un incendio en la ciudad Capital. Tras el rápido accionar se pudieron controlar las llamas, solo registradose daños materiales.

El incendio se registró durante la madrugada de este miércoles en un depósito de vehículos perteneciente a una empresa de construcción. El hecho ocurrió alrededor de las 4 en un galpón situado en la esquina de Thames y Pasaje Acevedo.

Personal de guardia de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Corrientes Capital fue alertado a través del 911.

Los brigadistas se encontraron con las llamas afectando el sector donde se resguardaba la maquinaria y vehículos de la firma.

Intervención del Cuartel 397

El rápido accionar de los integrantes del Cuartel 397 fue determinante para controlar el fuego antes de que se extendiera por toda la estructura. Según los primeros reportes, la efectividad del operativo permitió el control del fuego, sólo se registraron daños materiales.

Los bomberos trabajaron intensamente en la extinción y posterior enfriamiento de la zona para evitar posibles reinicios.

Las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni heridos de gravedad durante el incidente. Las pérdidas se limitaron exclusivamente a daños en la estructura y elementos del depósito, el impacto final de los mismos aún está bajo evaluación.

En tanto que se esperan que los peritajes posteriores determinen las causas que originaron del incendio.