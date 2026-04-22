El noble gesto de María Becerra con una fan que padece cáncer: la visitó y cantaron juntas



Aunque María Becerra siempre es muy cercana a su público, hubo un encuentro en particular que se volvió viral y conmovió a todos por su carga emocional. En las últimas horas se viralizó la visita que la Nena de Argentina le hizo a una joven que atraviesa una dura enfermedad como es el cáncer.

Al verla, la chica quedó sorprendida y emocionada, y María no dudó en tomar sus manos. Posterior a eso, cantaron juntas "Tatú", uno de los últimos éxitos de la artista. "¿La cantás conmigo?", le pregunta María a su fan, para luego terminar estrechándose en un cálido abrazo.

Otras oportunidades en que María Becerra trató de cerca con sus fans

La visita sorpresa a Sofía en 2023

Otro momento muy recordado fue cuando María, junto a la fundación Make-A-Wish, sorprendió a Sofía, una adolescente de 16 años que padece una enfermedad oncológica compleja (Neoplasia de células dendríticas plasmacitoides).

En lugar de un encuentro formal, María apareció de sorpresa en la casa de Sofía en Garín. Entró con total naturalidad diciendo que quería "pasar un ratito y tomar unos mates". Pasaron horas charlando, merendando donas y galletitas. María no fue "la estrella", sino una amiga más; le llevó regalos, ropa de su merch y la invitó personalmente a su próximo show.

El encuentro con Martina en 2024

Durante sus históricos shows en el estadio de River, María conoció a Martina, una niña de 12 años de Jujuy que estaba atravesando un tratamiento oncológico.

Martina asistió al show con un cartel que decía: "No puedo verte con mis ojos, pero te puedo sentir con el alma". La enfermedad había afectado temporalmente su visión, aunque en ese momento estaba recuperándola poco a poco.

Al ver el cartel y conocer la historia detrás, María recibió a Martina en el backstage. Se fundieron en un abrazo eterno donde ambas terminaron llorando. El video del encuentro se hizo viral porque mostró a una María totalmente vulnerable y empática.



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