Narcomenudeo en Corrientes: secuestraron cocaína, dinero y dos motocicletas

Un operativo contra el narcomenudeo en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá permitió el secuestro de cocaína, dinero en efectivo y dos motocicletas. El procedimiento fue concretado este lunes luego de una investigación de varias semanas que terminó con dos personas demoradas.

El allanamiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Saavedra al 600, en el barrio Centenario. Participaron policías de varias comisarías de la ciudad, además del Grupo Táctico Operacional de la Unidad Regional III.

De acuerdo con la información policial, el allanamiento fue resultado de una investigación que venía desarrollándose desde hace varias semanas. Durante el procedimiento, se encontraron varias dosis de cocaína.

Además de la droga, la Policía secuestró dos motocicletas, una Honda Tornado y una Guerrero Dax. También incautaron dinero en efectivo considerado de interés para la causa.

Supervisión policial

En el lugar estuvo presente el jefe de la Policía de Corrientes, Miguel Ángel Leguizamón, quien supervisó el desarrollo del procedimiento.

Como resultado del operativo, los dos demorados fueron trasladados junto a los elementos secuestrados a la comisaría correspondiente, donde continuaron las actuaciones judiciales de rigor.