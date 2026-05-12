DGR en Corrientes: el evento que une a motociclistas del NEA por la salud masculina

El próximo domingo 17 de mayo, la ciudad de Corrientes se sumará simultáneamente a cientos de capitales del mundo para una nueva edición de The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR).

El evento, que combina la elegancia del estilo vintage con el rugir de motocicletas clásicas, tiene como objetivo principal la recaudación de fondos y la concientización sobre problemáticas de salud que afectan a los hombres.

Integrantes de la organización, Lucas Acosta, Gabriel Paluch y Marco Artigas, estuvieron el programa "Faltaba más" del streaming de El Litoral e hicieron extensiva la invitación a toda la comunidad.

"Corrientes es sede del DGR hace seis años", dijo uno de los representantes del evento. Además, destacó que se trata de un evento mundial que "nace en 2012 en Sidney, Australia" y agregó que actualmente son "1.200 ciudades que hacen el evento en simultáneo".

El mensaje: la salud también es cosa de hombres

Más allá del desfile estético, la iniciativa busca romper tabúes y generar comunidad en torno a dos ejes fundamentales:

Prevención del cáncer de próstata: fomentando los controles anuales y la detección temprana .

Salud mental masculina: promoviendo el diálogo y el acompañamiento para prevenir el suicidio y otras afecciones.

“Esto es potenciar la cultura local y mostrar a Corrientes en el mapa mundial desde un lugar positivo”, explicaron los anfitriones locales.

Recorrido y concentración

La jornada solidaria tendrá su epicentro en UniPlaza Shopping, punto elegido para la concentración y largada de la caravana.

Desde allí, los motociclistas partirán para recorrer puntos emblemáticos de la ciudad, permitiendo que familias y turistas disfruten del desfile de ejemplares únicos y vestimentas de época.

Donaciones y ayuda social

Los integrantes de la DGR comentaron en la entrevista que no solo dedican a este evento, sino que realizan actividades filantrópicas y de ayuda social.

"Hemos estado en los incendios, hemos apadrinado merenderos de San Luis del Palmar, siempre que podemos dar una mano con algo, lo hacemos", explicaron durante la entrevista.

Impacto cultural y turístico

Con el apoyo de la Municipalidad de Corrientes y diversas instituciones de salud, el evento se ha consolidado como la sede más convocante del NEA. La organización agradeció el acompañamiento de sponsors y profesionales que hacen posible que el mensaje de prevención llegue cada vez a más personas.

La invitación es abierta a toda la comunidad para acompañar el paso de la caravana y colaborar con las instituciones que trabajan diariamente en estas problemáticas de salud.