El mensaje de Pampita en el día que Blanca Vicuña cumpliría 20 años

Hay dolores que el tiempo no cura, sino que los transforma en una memoria viva y constante. Este 15 de mayo de 2026, la emoción volvió a apoderarse de las redes sociales cuando Pampita decidió homenajear a su hija mayor, Blanca Vicuña, en el día en que la niña hubiera cumplido 20 años. Con una publicación que destila amor y una sensibilidad a flor de piel, la modelo argentina recordó a su primogénita, fallecida en 2012, reafirmando que el vínculo entre ambas trasciende cualquier ausencia física.

Acompañando el posteo con fotos que capturan la esencia de la infancia de Blanca —sus rulos al viento, sus juegos y esa mirada llena de brillo—, la conductora abrió su corazón con una carta que no tardó en hacerse viral. Con una frase que cala hondo, Pampita invitó a reflexionar sobre la magnitud de su pérdida: “A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una llegada… Les presto mis zapatos”.

Blanca nació en Santiago de Chile en 2006, fruto del amor entre la modelo y el actor chileno Benjamín Vicuña. Su vida, aunque pública por la fama de sus padres, siempre estuvo rodeada de calidez familiar junto a sus hermanos Bautista y Beltrán. Sin embargo, todo cambió durante unas vacaciones familiares en la Riviera Maya en 2012.



Lo que empezó como un descanso idílico en Cancún se transformó en una pesadilla cuando la salud de la pequeña, de apenas seis años, empezó a flaquear. Los síntomas, que en principio parecían un simple resfrío, derivaron en serias dificultades respiratorias. Ante la falta de mejoría, la familia regresó de urgencia a Chile para internarla en la Clínica Las Condes el 30 de agosto de ese año.

Fueron nueve días de una incertidumbre atroz. Los médicos luchaban por encontrar un diagnóstico mientras una bacteria desconocida deterioraba el organismo de la niña. Finalmente, el 8 de septiembre de 2012, se confirmó la noticia que nadie quería escuchar. El parte médico fue lapidario: “Luego de nueve días internada en la Clínica Las Condes, y como consecuencia de una neumonía hemorrágica que ocasionó una falla multisistémica, fue confirmada la muerte de Blanca Vicuña Ardohain”.

"Les presto mis zapatos": el desgarrador posteo completo de Pampita

La carta que Pampita compartió este año es un recorrido por la felicidad que Blanca le dio y el vacío irreparable que dejó. En sus líneas, describe a una niña que era "una princesa de cuento" y una "amiga leal". Aquí, el texto completo que emocionó a miles:

LES PRESTO MIS ZAPATOS

A los que no pueden dimensionar cómo es que el mundo se ponga de cabeza con una lIegada..

A los que que no se les iluminó la vida con un hijo...

A los que no se maravillaron con una mirada y unos ojitos nearos llenos de brillo... Les presto mis zapatos.

A los que no oyeron la voz más dulce y suave cantando canciones todo el día...

A los que no tocaron un pelo largo con los rulos despeinados al viento... A los que no bailaron por toda la casa con una princesa de cuento vestida de colores v corona...

Les presto mis zapatos.

A los que no vieron dientes diminutos en una risa ruidosa y contagiosa que te hace reír hasta las lágrimas...

A los que no escucharon atentos los mil sueños infinitos que puede contar una niña pequeña..

A los que no se dan una idea lo divertida y alegre que puede ser una mariposa ..

Les presto mis zapatos.

A los que no los llenaron de besos y caricias que te hace explotar el corazón ...

A los que no contaron nunca con una amiga leal y buena que daría todo por cuidarte...

A los que no sintieron una hermana dedicada v cariñosa, que te comparte todo, te cuida y te abraza apretado... Les presto mis zapatos.

A los que no lIlevan en el alma un recuerdo tan fuerte que podrías tocarlo y olerlo con la mente...

A los que no experimentaron lo feliz que se siente abrir bien los ojos y ver todos los verdes de la naturaleza.

A los que no les cambió las prioridades una maestra que te hace ver la verdad en lo pequeño....

Les presto mis zapatos.

A los que nunca perdieron lo más preciado...

A los que no entienden cuanto cuesta caminar sin poder ver v tocar de nuevo....

A los que no sangraron por dentro con heridas que nunca cierran...

Les presto mis zapatos.

A los que no descubrieron que el amor todo lo puede.. A los que no se imaginan el honor tan grande que es ser tu mamá hace 20 años..

A los que no tuvieron el privilegio de conocerte y amarte .

Les presto mis zapatos"

Con este homenaje, Pampita vuelve a demostrar que, aunque el mundo siga girando, el recuerdo de Blanca permanece intacto, como una luz que guía sus pasos a pesar del dolor que nunca termina de cerrar.

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