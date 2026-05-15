La mamá de Daniela Celis publicó un video con una fuerte acusación contra Thiago Medina



Un inesperado cruce familiar sacudió las redes sociales en las últimas horas luego de que Silvia, la mamá de Daniela Celis, compartiera un fuerte mensaje dirigido a Thiago Medina. La publicación generó un enorme revuelo entre los seguidores de los ex Gran Hermano y rápidamente se volvió viral.

Todo comenzó cuando la madre de Daniela subió a sus historias de Instagram un video en el que mostró su desacuerdo con una decisión tomada por el papá de sus nietas. Junto a las imágenes, escribió una frase que despertó polémica y abrió el debate entre los usuarios.

"Le digo que no es hora de ir a plaza. 18 y 30, nublado, frío. Y se las lleva igual... ¿qué opinan? ¿O soy yo la equivocada?", expresó Silvia, dejando en evidencia su enojo por la situación.



El posteo fue interpretado por muchos seguidores como una crítica directa hacia Thiago Medina, a quien acusó implícitamente de no tener en cuenta el clima ni el horario al momento de sacar a las niñas.

Como era de esperarse, la publicación comenzó a circular rápidamente en redes sociales y provocó todo tipo de comentarios. Mientras algunos usuarios respaldaron la postura de la mamá de Daniela Celis y aseguraron comprender su preocupación, otros cuestionaron que este tipo de diferencias familiares se expongan públicamente en redes sociales.

Horas después, y en medio de la repercusión que tomó el tema, Silvia decidió borrar la historia de Instagram.

Hasta el momento, ni Daniela Celis ni Thiago Medina hicieron declaraciones públicas sobre el video ni sobre la polémica que se generó alrededor del episodio.



Daniela Celis reveló por qué se hizo una "limpieza de útero": "Sentía asco en el cuerpo"

Daniela Celis volvió a generar repercusión en redes y programas de espectáculos después de contar que realizó una “sanación de útero”, una práctica espiritual que, según explicó, apareció en uno de los momentos más delicados de su vida personal.



La influencer abrió su intimidad durante una charla en streaming y relató las sensaciones que venía acumulando desde hacía tiempo. “Sentía asco en el cuerpo, asco en todos lados”, expresó, al describir el estado emocional que atravesaba antes de iniciar el tratamiento energético.

Lejos de hablar de una intervención médica, la ex participante de Gran Hermano aclaró que se trata de una experiencia vinculada a lo espiritual y a la conexión emocional con el cuerpo. En ese contexto, aseguró que llegó a sentirse completamente agotada: “Estaba muy abajo de energía”.



Según contó, decidió avanzar con la práctica después de notar que algo no estaba bien internamente. “Mi cuerpo estalló y me pregunté qué me estaba pasando”, relató sobre el proceso que la llevó a buscar ayuda desde otro lugar.

La llamada “limpieza” o “sanación de útero” suele estar asociada a rituales energéticos que incluyen meditación, respiración guiada, ejercicios de introspección y distintos elementos simbólicos utilizados para liberar tensiones emocionales. Muchas veces se realizan en entornos relajados, acompañados por música suave, velas o dinámicas grupales.

En medio de separaciones, exposición constante y la intensidad que implica maternar bajo la mirada pública, el relato de Daniela también pareció conectar con algo más profundo: el desgaste emocional silencioso que muchas veces queda oculto detrás de la lógica del entretenimiento y las redes sociales.

Celis aseguró que, tras comenzar el proceso, experimentó un cambio inmediato en su estado anímico. “Desde que hice eso me siento otra”, afirmó, convencida de que el ritual le permitió recuperar energía y estabilidad emocional.

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