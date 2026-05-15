Revivió Cristian U, con severas críticas a Santiago del Moro

Siempre polémico, Cristian U. reapareció en las últimas horas con críticas inesperadas a Santiago del Moro, el actual conductor de Gran Hermano, certamen que él ganó en el año 2011, cuando el ciclo cursaba su sexta edición.

En diálogo con Desayuno Americano (América), el exparticipante del reality show declaró: "Yo, desde que arrancó todo esto, no tuve la mejor referencia para con Santiago del Moro, así que quedate tranquilo que mientras no hable maravillas de él, no me van a llamar, o sea, Santiago es muy fuerte en el programa, no sé cuál será la función y las acciones que hay adentro, pero no lo van a hacer", comenzó indicando.

Seguidamente, se escudó: "Yo jamás le falté el respeto, solamente que vos como notero a mí me preguntás '¿te gusta Santiago del Moro en la conducción?' Yo te digo que no. ¿Me vas a decir '¿te parece mal conductor?' No, es excelente conductor, no me gusta lo que hace en Gran Hermano. ¿Lo puede hacer mejor? Y con la experiencia que tiene, calculo que sí", siguió, criticando el desempeño profesional de Santiago.



"¿Puede bajar el ego y la soberbia de querer ser el centro, el núcleo de Gran Hermano? Sí, tendría que hacerlo, porque Gran Hermano ya tiene fuerza por sí solo. O sea, chicos, Gran Hermano es la última Ferrari, ¿está bien? Que se maneja sola, que viene con tecnología de Elon Musk, de Tesla, que vos le decís llévame a América, te sentás, te dormís y te lleva a América. Eso es Gran Hermano", agregó.

Luego, reveló la realidad de quienes pasaron por la casa más famosa del país: "Acá los Gran Hermano que salimos terminamos siendo como bastardeados después y nos cuesta un montón, no te lo digo por mí, que no me pasó, pero a muchos les pasó de no conseguir laburo, de que los vacilaban porque había estado en un reality. En otros países no pasa eso. Entonces digo, hay algo que se está haciendo mal dentro del núcleo de Gran Hermano".



Y añadió: "Santiago con la capacidad de conducción que tiene, él tendría que haber conducido el programa, no meterse y darle el curso que seguía Gran Hermano y hubiese sido para mí espectacular. Entonces yo al decir esto, obviamente a Santiago no le gusta que hablen de él y menos que hablen mal o algo negativo, así que yo no me callo, no voy a estar acá siendo un alcahuete ni chupa media, yo te digo lo que me parece, lo que veo, lo que siento y, si no te cae bien, no es un problema mío".

Finalmente, indicó que antes de hablar mal del conductor era considerado en el canal de las pelotas: "Me llamaban a un montón de programas de Telefe, no me llamaron más. Entonces digo, Santiago es una de las figuritas de Gran Hermano, ¿estás hablando mal de él? ¿Estás hablando mal de Gran Hermano? ¿Qué te van a llamar de Barbarossa? No".

"Gran Hermano es espectacular, pero lo están haciendo pelota", concluyó.

minutouno.com