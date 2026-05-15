Droga en la Ruta 12: secuestran 18 kilos de cocaína en el límite entre Misiones y Corrientes

En un procedimiento de control vehicular de rutina que derivó en un importante golpe al narcotráfico regional, efectivos de la Gendarmería Nacional frustraron el traslado de un cargamento de estupefacientes que pretendía ingresar a la provincia. El operativo tuvo lugar en el puesto de control "El Arco", ubicado sobre la Ruta Nacional 12, en el límite estratégico entre las provincias de Misiones y Corrientes.

La intervención fue ejecutada por personal dependiente del Escuadrón 50 "Posadas", quienes detuvieron la marcha de un camión de cargas generales para efectuar una inspección física y documentológica de la mercadería transportada.

El olfato clave del can "Gringo"

Durante la requisa de la zona de carga, los gendarmes detectaron una bolsa oculta entre el resto de la mercadería legal, la cual contenía paquetes sospechosos de formato rectangular. Ante la presunción de encontrarse frente a una infracción a la Ley de Drogas, se solicitó la intervención del can detector de narcóticos "Gringo".

El animal reaccionó de manera inmediata y alertó a los uniformados, confirmando de forma infalible la presencia de sustancias ilícitas en el interior del bulto.

Secuestro y detenciones

Tras la señal del can, los efectivos procedieron a la apertura del bulto y al correspondiente test químico de campo sobre los paquetes hallados. Las pruebas de orientación arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total de 18 kilos.

Por disposición del Juzgado Federal de Posadas, las autoridades judiciales intervinientes ordenaron: