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Se habilitó la tarjeta Sapucay en Corrientes: hasta qué fecha se podrá usar

Las compras deben realizarse únicamente en los comercios adheridos al programa provincial.

Por El Litoral

Viernes, 15 de mayo de 2026 a las 08:19

El Gobierno de Corrientes habilitó desde este viernes el uso de las tarjetas Sapucay para realizar compras en comercios adheridos. La medida alcanza a los beneficiarios del programa impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social.

Según se informó oficialmente, las tarjetas permanecerán activas hasta el próximo 11 de junio. Durante ese período, los usuarios podrán efectuar compras en los negocios incluidos dentro del sistema.

El programa Sapucay forma parte de las políticas de asistencia social implementadas por la provincia de Corrientes, que busca garantizar el acceso a productos esenciales para las familias beneficiarias.

 

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