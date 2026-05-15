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PASO DE LOS LIBRES

Corrientes: secuestraron un auto robado en Buenos Aires

Durante el procedimiento, se detuvo a una mujer mayor de edad. 

Por El Litoral

Viernes, 15 de mayo de 2026 a las 08:31

La Policía de Corrientes secuestró en Paso de los Libres un automóvil que era buscado en la provincia de Buenos Aires. El procedimiento se realizó durante la tarde del jueves y terminó con la detención de una mujer mayor de edad. 

El operativo tuvo lugar cerca de las 18 en el cruce entre la avenida Belgrano y la calle Plácido Martínez. En ese sector, los policías identificaron un Renault Kwid que registraba pedido de secuestro por robo.

El vehículo era conducido por una mujer de 30 años, quien fue demorada y puesta a disposición de la Justicia. Tras la intervención policial, tanto el automóvil como la conductora fueron trasladados a una comisaría de la ciudad.

Las autoridades avanzan ahora con la investigación para determinar las circunstancias vinculadas al rodado hallado en territorio correntino.

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