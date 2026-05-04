Juana Viale cruzó a Fabián Medina Flores tras las críticas en los Martín Fierro de la Moda



El paso de Juana Viale por los Martín Fierro de la Moda sigue dando que hablar. Luego de que Fabián Medina Flores la señalara como una de las peores vestidas de la gala, la conductora decidió responderle cara a cara en su programa.

Durante la emisión de Almorzando con Juana, Viale recibió al especialista y no esquivó el tema. Apenas comenzó la charla, él intentó bajar la tensión: “Tenemos que resolver lo nuestro”, lanzó. Sin embargo, ella fue directa y marcó su postura: “No tenemos nada que resolver. Estoy espléndida con mi vestido y no creo ni por asomo haber sido la peor vestida. Ni por asomo”.

Lejos de quedarse solo en palabras, Juana reforzó su postura con un gesto contundente: decidió volver a lucir el mismo vestido que había usado en la premiación, como forma de reivindicar su elección.

Ante la insistencia de la conductora, Medina Flores intentó suavizar su postura. “Vos sabés que no, vos sabés que no”, reconoció. Pero Juana no dejó pasar la contradicción: “Pero vos dijiste que sí”. El asesor buscó cerrar el tema con una salida elegante: “Lo resolvemos allá, en otro momento”.



En su explicación, el especialista amplió su mirada sobre el análisis de los looks en eventos de este tipo: “No es solo lookearse y producirse, es también considerar la luz, el flash, la ambientación… el brillo, por ejemplo, toma una forma distinta. Las personas que manejan sus redes las cuidan, pero el portal de noticias que va a cubrir el evento probablemente suba las peores fotos”.

Juana, por su parte, defendió su criterio y relativizó la influencia de las imágenes: “Yo creo que uno no se viste para la foto, sino para algo más. La foto no termina reflejando la realidad. Yo creo que mi género brilla un montón y está bien. No creo que eso determina si estás bien vestido o no. El Martín Fierro de la moda no es solo moda, también es un poco de show”.

Sin embargo, volvió a la carga con una pregunta directa: “¿Por qué decís que soy la peor vestida?”. Frente a eso, Medina Flores argumentó: “Creo que en la foto que subieron se veía raro. Todo tiraba de los pliegues. Fue raro. Gino Bogani es el número uno indiscutido, es nuestro Valentino. No es algo contra él”.

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