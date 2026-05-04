Cerró el Mes de la Corrientes con un multitudinario festival en plaza La Cruz

La capital correntina vivió este domingo el cierre del Mes de Corrientes con un gran festival musical al aire libre en plaza La Cruz, que reunió a una importante cantidad de vecinos y visitantes.

Las actividades comenzaron por la tarde con la tradicional procesión en honor a la Cruz de los Milagros, uno de los eventos religiosos más significativos para la comunidad. Luego, se realizó la misa central, presidida por el arzobispo de Corrientes, José Adolfo Larregain, en un escenario especialmente montado.

Festival cultural y artístico

A partir de las 19, la plaza se transformó en un gran escenario donde se desarrolló el festival organizado por la Municipalidad, con entrada libre y gratuita.

El evento ofreció una variada grilla con música en vivo y presentaciones de danza, reflejando la identidad cultural correntina.

Entre los artistas destacados estuvieron el Ballet de Cámara Municipal, Selva Guaraní, Los del Paraná, Ballet Contemporáneo Municipal, Ensamble Musical, Raíz Chamamecera, Itaguá Rock y Leo Acuña, entre otros.

También participaron el Ballet Municipal 7 Corrientes, Angirú, la Orquesta Folklórica Herminio Giménez, Corrientes Norte, Ana Paula Romero y Taragüí Coé, Pedro Villalba y su grupo, y Cuerdas del Litoral.

Un cierre a pura tradición

El broche de oro estuvo a cargo de Los Bofill, que brindaron un espectáculo que coronó una jornada cargada de emoción, música y encuentro comunitario.

Del evento participaron el intendente Claudio Polich, junto a funcionarios provinciales y miembros del gabinete municipal.

De esta manera, la Municipalidad de Corrientes concluyó una intensa agenda desarrollada durante todo el mes, que incluyó propuestas deportivas, culturales y religiosas.