Triple femicidio: "Pequeño J" llegó al país en medio de un fuerte operativo de seguridad

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, llegará este lunes por la tarde a la Argentina procedente de Perú, y quedará detenido en nuestro país, a disposición de la Justicia Federal.

Se trata de uno de los principales acusados en la causa por el brutal triple crimen de Florencio Varela ocurrido en septiembre de 2025, en el que asesinaron a Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo.

Según confirmaron fuentes judiciales, el acusado será trasladado bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y declarará al día siguiente, el martes, ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez.

“Pequeño J” está señalado como integrante de una organización criminal vinculada al narcotráfico y es considerado por los investigadores como el que planificó el secuestro, tortura y asesinato de las tres jóvenes.

El caso ya tiene once personas identificadas, varios detenidos, y se maneja una hipótesis firme que apunta a una represalia narco ejecutada de manera coordinada para recuperar droga presuntamente robada a la organización.

Engaño, secuestro y un crimen brutal

Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo fueron captadas mediante un engaño en Ciudad Evita el 19 de septiembre del 2025. Según consta en la causa, parte de los sospechosos las subieron a una camioneta con la excusa de ir a una fiesta.

Luego las trasladaron hasta una casa ubicada en la calle Chañar 702, en Florencio Varela. Allí comenzó el horror. Fueron privadas ilegítimamente de su libertad, maniatadas, golpeadas y torturadas. Finalmente, las asesinaron y hasta habrían transmitido el crimen en vivo para un grupo cerrado.

Los cuerpos de las jóvenes fueron enterrados en el patio de la casa y la camioneta utilizada para el traslado fue incendiada horas después, con el objetivo de borrar rastros. Pero las cámaras de seguridad fueron clave para encontrar a los responsables y atar cabos del hecho.

Tras ser vinculado al caso, Valverde Victoriano escapó del país. La Justicia ordenó su captura internacional y, con la colaboración de autoridades peruanas, fue detenido preventivamente en ese país. Se había escondido en un camión de pescados y fue localizado por una conversación que tuvo con su novia.

Luego de varios meses de gestiones judiciales y diplomáticas, se concretó su extradición. Su traslado al país se realizará este lunes, lo que permitirá avanzar con la indagatoria, que se hará el martes ante el juez Rodríguez.

Los imputados en la causa

Hasta el momento hay once personas identificadas como integrantes de la organización:

Víctor Sotacuro Lázaro: ciudadano peruano. Está acusado de haber tenido un rol logístico clave en el traslado de las víctimas hacia la casa de Florencio Varela.

Milagros Florencia Ibáñez: sobrina de Sotacuro. Para los investigadores, habría actuado como apoyo logístico dentro de la estructura y mantenía vínculo directo con su tío.

Maximiliano Andrés Parra: fue detenido en la casa donde aparecieron los cuerpos. Está acusado de haber participado en la limpieza de la escena del crimen.

Iara Daniela Ibarra: también fue encontrada en la vivienda. La imputan por limpiar restos de sangre tras los asesinatos, lo que la ubica en la etapa posterior al hecho.

Miguel Ángel Villanueva Silva: reconoció haber participado en la filmación del crimen, que habría sido transmitido dentro del entorno de la organización.

Matías Agustín Ozorio: se lo señala como la mano derecha de “Pequeño J” y responsable de la logística general del operativo.

Joseph Freyser Cubas Zavaleta: alias “Señor Jota”. Estaba vinculado como presunto miembro de la estructura narco, pero le dictaron la falta de mérito en esta causa, mientras sigue detenido por otro expediente.

Mónica Débora Mujica: pareja de Sotacuro. Está acusada de encubrimiento y de colaborar con la organización, especialmente en la etapa posterior al crimen.

Celeste Magalí González Guerrero: está acusada de haber facilitado o gestionado el alquiler de la casa donde fueron asesinadas y enterradas las víctimas.

Ariel Jeremías Alexis Giménez: se lo señala como quien cavó el pozo donde enterraron los cuerpos.

Bernabé Jesús Mallón: alias “El Tío”. Está acusado de ser uno de los organizadores del crimen y de haber hecho aportes en la planificación.

Además, los investigadores no descartan que haya otros involucrados que todavía no fueron identificados.

TN