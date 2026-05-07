Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran médicos que recomendaron no operarlo

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una audiencia clave con la declaración de cinco médicos que analizaron su estado de salud semanas antes del fallecimiento. Los profesionales podrían aportar detalles relevantes sobre la decisión de operarlo en noviembre de 2020.

Se trata de Guillermo Burry, Marcos Correa, Óscar Franco, Martín Cesarini y Flavio Tunessi. Todos participaron en la atención del astro durante su internación en el sanatorio Ipensa de La Plata, el 2 de noviembre de 2020.

En aquel momento, Maradona había mostrado un deterioro físico evidente durante el homenaje por sus 60 años en Gimnasia y Esgrima La Plata.

Cuestionamientos a la cirugía

Durante el juicio anterior, anulado en mayo de 2025, los especialistas coincidieron en que no consideraban necesaria la operación por el hematoma subdural detectado. Sin embargo, el neurocirujano Leopoldo Luque impulsó la intervención en una clínica de Olivos.

Burry, jefe de neurocirugía de Ipensa, había señalado ante el tribunal que el paciente debía continuar bajo observación médica. En la misma línea, Cesarini sostuvo que Maradona no presentaba un cuadro de urgencia quirúrgica.

Por su parte, el médico clínico Marcos Correa afirmó que, tras revisar los estudios, recomendaron evitar la cirugía. Según indicó, fue Luque quien insistió rápidamente en avanzar con la intervención.

Aunque aquellos testimonios quedaron sin efecto tras la nulidad del proceso, las nuevas declaraciones tendrán validez judicial en esta etapa del debate.

La autopsia y la hipótesis fiscal

También declarará Carlos Cassinelli, médico forense de la Policía bonaerense que participó en la autopsia realizada a Maradona. En audiencias previas, otros peritos aseguraron que la muerte no fue súbita, sino producto de un deterioro progresivo.

Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Irribarren sostienen que Maradona habría permanecido varias horas sin controles médicos antes de morir en su casa.

El proceso judicial se desarrolla en los tribunales de San Isidro y busca establecer responsabilidades sobre siete profesionales acusados de homicidio con dolo eventual.

Además de Luque, están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

Con información de TN.