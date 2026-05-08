Jesica Cirio habló de su actualidad y dejó una inesperada definición: "No me gustaría volver a los medios"

Jesica Cirio reapareció públicamente este jueves en Intrusos luego de que se conociera su nueva relación con Nicolás Trombino y la noticia de su embarazo. En la entrevista, la conductora habló de la etapa personal que atraviesa y sorprendió al reconocer que no tiene deseos de volver a exponerse en los medios por el momento.

Durante la charla, Cirio prefirió mantener la reserva sobre su presente sentimental, aunque dejó en claro que está atravesando un buen momento. “No voy a hablar de nada más que la felicidad que estoy viviendo en este momento”, sostuvo. Además, contó que eligió mantenerse alejada de todo lo relacionado con la televisión y las redes del espectáculo: “No miro tele, no miro nada. Estoy desconectada del mundo”.

Cirio prefiere el bajo perfil mediático

La modelo también fue consultada sobre la posibilidad de regresar a la pantalla chica y su respuesta llamó la atención. Le lejos de confirmar proyectos laborales, afirmó: “Por ahora no quiero”.

En otro tramo de la nota, Jesica se refirió a su relación pasada con Elías Piccirillo y reflexionó sobre las situaciones difíciles que atravesó. "Fue una equivocación en mi vida, creo que cualquiera le puede pasar, después terminé haciendo mucha terapia, por supuesto, y analizando el por qué siempre tengo esa traba del lado masculino, como le pasa a un montón de mujeres", expresó.

Luego, ante una pregunta de Moria Casán sobre los patrones afectivos, profundizó: "Creo que fue mucho dolor desde mi infancia que tuve que sanar y todo esto me sirvió para curar un montón de heridas que tenía desde el inicio".

"Fue como un golpe decir, bueno, a ver qué pasa, por qué me pasa esto, pero bueno, también creo que soy una bendecida porque logré ver cuándo me tenía que correr, con mucho dolor, por supuesto, pasando por un montón de cosas espantosas, pero me considero una persona muy fuerte", añadió.

Además, reveló el episodio que terminó marcando un antes y un después en su decisión de alejarse de Piccirillo. "Un día estaba sola en el patio de mi casa y se me chocó contra el vidrio de la ventana una mariposa negra, enorme, que nunca había visto y cayó al piso", recordó.

A partir de esa situación, explicó que comenzó a interpretar distintas señales personales: "Empecé a buscar qué significaba y como que marcaba que algo iba a suceder muy malo. Yo ya estaba pasando un mal momento y ese día dije ‘me tengo que ir’".

Finalmente, cerró contando cómo ese momento terminó ayudándola a tomar distancia: "Yo estaba sola y se me chocó esa mariposa, entre otras cosas que me habían sucedido. Y me dije 'creo que es un buen momento de seguir mi camino'".

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