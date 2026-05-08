Maxi Meza destacó el apoyo familiar para continuar

La victoria como visitante de River frente a Carabobo de Venezuela por la Copa Sudamericana terminó siendo una jornada histórdica para el fútbol correntino.

Los hermanos Maximiliano y Juan Cruz Meza y Maximiliano Salas tuvieron sus minutos en el equipo titular del equipo de Eduardo Coudet, pero además Maxi Meza y Salas marcaron los goles del triunfo millonario.

Para Meza fue su primer gol desde octubre de 2025 cuando una grave lesión de rodilla lo alejó de los campos de juego.

“Quiero mandar el saludo a mi familia que estos meses la bancó, la bancó bastante. La verdad que uno desde afuera no aguantaba tanto tiempo de estar sin jugar, entonces ellos me apoyaron, mis hijas, mi hijo, mi esposa, toda mi familia que bueno, siempre necesito el apoyo para continuar”, sostuvo el volante oriundo de Caá Catí.

“Fue un partido que pasó de todo. El primer tiempo se jugó muy bien , tuvimos muchas chances aunque no pudimos abrir el marcador”, describió Meza.

“Después seguimos intentando, el equipo siguió buscando y nos llevamos una victoria importante”, agregó.

Por su parte, Salas reconoció: "Contento por el gol, por el triunfo. Más que nada por mis compañeros, no veníamos jugando bien. Estamos ganando, pero no jugando".

“Lo más importante es ganar, yo creo que ya nos vamos a afianzar con el juego, con lo que nos pide la gente, lo que nos pide el entrenador", agregó el delantero de Curuzú Cuatiá.

"Estos triunfos agónicos te dan fuerza para seguir adelante y trabajar de la mejor manera como venimos haciéndolo”, dijo el héroe de la noche en Venezuela que marcó el gol del triunfo de River en el sexto minuto de descuento.

