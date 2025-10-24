¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

POLICÍA

Solicitan colaboración para localizar a un hombre de 46 años desaparecido en Corrientes

Por El Litoral

Viernes, 24 de octubre de 2025 a las 11:24

La Policía de Corrientes informó este viernes que busca a un hombre que desapareció en las últimas horas en Corrientes. Se trata de Miguel Héctor Barrios, de 46 años quien se ausentó de su hogar este jueves.

Características físicas:

Barrios posee tez blanca, cabello rubio y ojos verdes, y es de contextura delgada. Al momento de su desaparición vestía una camiseta de fútbol del equipo Barcelona, jean gris oscuro y zapatillas azul y blanca, y portaba una mochila negra con sus herramientas de trabajo. Se movilizaba en una bicicleta marca Motambai de color gris. Como seña particular, utiliza anteojos de receta con marco negro.

Las autoridades solicitan a quienes puedan aportar información sobre su paradero comunicarse con la Comisaría N° 3794 al 505307, con la dependencia policial más cercana a su domicilio, o al Sistema Integral de Seguridad (S.I.S.) 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.

La colaboración de la comunidad es fundamental para garantizar una búsqueda rápida y segura.

