Wanda Nara confirmó que será autoridad de mesa en las elecciones de 2025

Wanda Nara ejercerá como autoridad de mesa en las elecciones de 2025. Tras recibir la notificación, la mediática confirmó que cumplirá con su deber cívico y compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales.

En sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity mostró una foto del documento oficial donde se la designa como presidente de mesa para la jornada electoral.

Aunque, por motivos de seguridad, Wanda decidió tachar los datos personales, en la imagen se puede ver claramente su apellido y la leyenda: “Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones”.

La publicación también incluía un mensaje anticipando sus planes para el domingo electora: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió, acompañando la frase con emojis que aludían a urnas de votación, sorpresa y responsabilidad.

Con este anuncio, Wanda cumplirá con una obligación cívica establecida para todos los ciudadanos, formando parte de quienes deberán ejercer funciones como autoridades de mesa durante los comicios.

FUENTE: minutouno.com