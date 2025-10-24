Tras el rescate en la casa de su exnovio, Lourdes Fernández fue dada de alta del hospital

Luego de ser encontrada con vida durante un allanamiento en el departamento de su exnovio Leandro García Gómez, la cantante Lourdes Fernández fue llevada al Hospital Fernández, donde la revisaron durante varias horas.

De acuerdo a lo que confirmó TN Show de fuentes del Gobierno de la Ciudad, la integrante de Bandana fue dada de alta durante la madrugada de ese centro de salud porteño sin ninguna sintomatología.

Qué pasó con Lourdes de Bandana y cómo la rescataron de la casa de su exnovio

La artista fue llevada durante la noche del jueves al Hospital Fernández luego de que la Justicia ordenara un operativo en el departamento de su expareja, en el que finalmente la encontraron.

La situación se aceleró en las últimas 24 horas luego de que la madre de la cantante denunciara que hacía 19 días no sabía nada de su hija.

De acuerdo a la presentación que hizo la mujer, Lourdes había presentado lesiones visibles y manifestaba miedo por su integridad física y emocional en los días previos a que perdiera contacto con su entorno.

Según consta en el expediente judicial, la mamá declaró que el 4 de octubre había sido el último día en el que había podido hablar con su hija. En esa oportunidad, la cantante mostró lesiones en la cara y en la cabeza. “Me caí de una escalera”, le habría dicho a su madre.

El operativo, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 47, permitió localizar a la artista y culminó con la detención de su expareja, acusado de violencia de género.

Más de 15 efectivos de la Policía de la Ciudad, con apoyo de Policía Científica y el SAME, ingresaron al edificio de la calle Ravignani al 2300. Revisaron todo el edificio, las bauleras y los espacios comunes con la presencia de un cerrajero, confirmó TN.

La artista fue encontrada dentro del departamento de García Gómez, visiblemente alterada y en condiciones vulnerables. Su expareja intentó escapar, pero fue reducido y detenido.

A pesar de que había trascendido que lo sacarían por el estacionamiento del inmueble, García Gómez se retiró esposado por la puerta principal y escoltado por tres policías.

Fuente: Infobae.