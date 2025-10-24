Rod Stewart y su emotivo homenaje a Eva Perón en el Movistar Arena

Todo tiene que ver con todo, y Rod Stewart parece haberse metido en la campaña electoral en curso, al menos desde lo artístico, para involucrarse con el peronismo y una de sus figuras históricas más emblemáticas: Eva Perón.

Más allá de toda especulación -quizá un poco descabellada-, lo cierto es que las coristas del intérprete británico que se encuentra en la Argentina como parte de una gira mundial, cerraron el show en el Movistar Arena interpretando "No llores por mí, Argentina", tema compuesto por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice para el musical Evita.

La leyenda del rock británico arribó a Buenos Aires en el marco de su gira global titulada “One Last Time”, posiblbmente la última del artista de 80 años, con tres shows a desarrollarse en el escenario del estadio ubicado en Villa Crespo, desde el miércoles y hasta este viernes.

FUENTE: minutouno.com