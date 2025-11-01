†

MARIA ISABEL “MARISEL” SOTO DE POZZER

Q.E.P.D.

Falleció el 30/10/2025. Participan con profundo dolor Carlos Alberto Romero Feris y su esposa Bertha Valdovinos Zaputovich, rogando por la Paz eterna de su alma y consuelo cristiano a sus familiares.

†

MARIA ISABEL SOTO DE POZZER

Q.E.P.D.

Falleció el 30/10/2025. Gracias Marisel por la familia que nos diste. Te vamos a honrar todos los días como nos enseñaste. Te amamos, tu esposo Pedro y tus hijos Ricardo, Ana, Alejandro, Pablo y Andrea.

†

MARIA ISABEL SOTO DE POZZER

Q.E.P.D.

Falleció el 30/10/2025. Juan Romero Pucciariello, María Andrea Pozzer, Amadeo y Amelia. Participan con profundo dolor la partida de su querida mama y abuela Marisel.

†

MARIA ISABEL “MARISEL” SOTO DE POZZER

Q.E.P.D.

Falleció el 30/10/2025. Juan José Romero Feris Valdovinos y Sra., acompañan sentidamente a los familiares en tal doloroso momento y elevan una oración por su memoria.