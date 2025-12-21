†
MAQUELA RIVERO DE PRIETO
(MAQUELITA)
Q.E.P.D.
Falleció el 16-XII-2025. Su amigo Felipe Bonastre y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento, querida “AMIGA”. Rogando al Sagrado Corazón de Jesús y Virgen de Itatí por su alma. c/891
Por El Litoral
