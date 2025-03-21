†

LUIS MARÍA DIAZ COLODRERO

Q.E.P.D.

Falleció el 16/03/2025. Pedro Alcántara Diaz Colodrero, Sara Torrent de Diaz Colodredo, sus hijos Pedro y Marina, Victoria y Ricardo, y su nieto Justito Diaz Colodrero, participan con gran dolor el fallecimiento de su querido primo y amigo Pipi; acompañan con mucho cariño a María Adela, y a toda la familia, y elevan oraciones en su memoria. c/479

†

LUIS MARIA DIAZ COLODRERO

“PIPI”

Q.E.P.D.

Falleció en Goya el 16/03/2025. Ricardo G. Leconte y familia participan el fallecimiento del destacado dirigente del PARTIDO LIBERAL y amigo de siempre, acompaña a sus familiares y ruega a Dios por su descanso en paz.