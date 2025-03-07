†

LUCIA NEIFE MACHADO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/03/2025. Te despedimos con el cariño que nos brindaste toda una vida. Siempre estarás en nuestros corazones. Un abrazo al cielo, Lucía. Yamil, Varinia, Magali, Juliana e Irene Machado Feris.

LUCIA NEIFE MACHADO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/03/2025. Yamil Machado, Varinia y Julio Alberto Leguizamón, Juliana y Juan Ignacio García Reparaz, Irene y Pablo De Seta, Magali, Felicitas, Octavio, Azucena, Salvador, Santos, Vittorio y Allegra, participan con pesar la partida de la querida Lucía, orando por su descanso eterno.

LUCIA NEIFE MACHADO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/03/2025. El Sr. Carlos Romero Feris y Sra., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUCIA NEIFE MACHADO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/03/2025. El Sr. Juan José Romero Feris Valdovinos y Sra., participan su fallecimiento elevando una oración en su memoria.

LUCIA NEIFE MACHADO

Q.E.P.D.

Falleció el 05/03/2025. Rita Abib de Machado y sus hijos Sofía (a), Julia (a) y Félix Machado participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Lucy. Acompañan a Laila, Hugo, Esmeralda y demás familiares en estos momentos de dolor pidiendo para ellos pronta resignación. Ruegan una oración en su querida memoria