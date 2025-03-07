¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Lluvia en Corrientes fiesta de las colectividades Gustavo Valdés
LUCIA NEIFE MACHADO

Por El Litoral

Viernes, 07 de marzo de 2025


LUCIA NEIFE MACHADO
Q.E.P.D.
Falleció el 05/03/2025. Te despedimos con el cariño que nos brindaste toda una vida. Siempre estarás en nuestros corazones. Un abrazo al cielo, Lucía. Yamil, Varinia, Magali, Juliana e Irene Machado Feris.

LUCIA NEIFE MACHADO
Q.E.P.D.
Falleció el 05/03/2025. Yamil Machado, Varinia y Julio Alberto Leguizamón, Juliana y Juan Ignacio García Reparaz, Irene y Pablo De Seta, Magali, Felicitas, Octavio, Azucena, Salvador, Santos, Vittorio y Allegra, participan con pesar la partida de la querida Lucía, orando por su descanso eterno.

LUCIA NEIFE MACHADO
Q.E.P.D.
Falleció el 05/03/2025. El Sr. Carlos Romero Feris y Sra., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUCIA NEIFE MACHADO
Q.E.P.D.
Falleció el 05/03/2025. El Sr. Juan José Romero Feris Valdovinos y Sra., participan su fallecimiento elevando una oración en su memoria.

LUCIA NEIFE MACHADO
Q.E.P.D.
Falleció el 05/03/2025. Rita Abib de Machado y sus hijos Sofía (a), Julia (a) y Félix Machado participan con profunda tristeza el fallecimiento de la querida Lucy. Acompañan a Laila, Hugo, Esmeralda y demás familiares en estos momentos de dolor pidiendo para ellos pronta resignación. Ruegan una oración en su querida memoria

