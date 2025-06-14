†

ROMELIA LÓPEZ (CHICHINA)

Q.E.P.D.

Falleció el 12/06/2025. Sus hijos Esther, Federico y Carolina, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria. c/998

†

ROMELIA LÓPEZ DE FERNANDEZ

Falleció el 12 de junio de 2025. Ramón, Dulce María Toma Díaz Ulloque y Juan Luis Binda participan con pesar el fallecimiento de la madre de su querida amiga Esthercita. La acompañan con gran afecto y con oraciones. Sus restos serán inhumados en el Parque Jardín Natural. c/992