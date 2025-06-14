¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
José María Muscari Playas de Corrientes suba de la banana
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

ROMELIA LÓPEZ

Por El Litoral

Sabado, 14 de junio de 2025 a las 00:00

ROMELIA LÓPEZ (CHICHINA)

Q.E.P.D.

Falleció el 12/06/2025. Sus hijos Esther, Federico y Carolina, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria. c/998

ROMELIA LÓPEZ DE FERNANDEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 12 de junio de 2025. Ramón, Dulce María Toma Díaz Ulloque y Juan Luis Binda participan con pesar el fallecimiento de la madre de su querida amiga Esthercita. La acompañan con gran afecto y con oraciones. Sus restos serán inhumados en el Parque Jardín Natural. c/992

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD