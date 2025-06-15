Misa – Recordatorio

†

JOSÉ PABLO ARQUIER

Q.E.P.D.

Falleció el 13/05/2025. Al cumplirse un mes de su partida, su esposa Marta Belbey, sus hijos e hijos políticos Marta y Alejandro, José y Fernanda, Diego y Daniela; y sus nietos Paula, Paz, Inés, Ignacio, Matías, Rosario, Camila y Agustín, agradecen las muestras de cariño recibidas ante tan difícil momento, y participan a familiares y amigos a la misa en su honor a celebrarse en la iglesia La Cruz de los Milagros el domingo 15 de junio a las 8:00 horas; seguida por la ceremonia de colocación de sus cenizas en el cinerario. c/990