¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Unne abigeato Cristina Fernández de Kirchner
Unne abigeato Cristina Fernández de Kirchner
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

JOSÉ PABLO ARQUIER

Por El Litoral

Domingo, 15 de junio de 2025 a las 00:00

Misa – Recordatorio

JOSÉ PABLO ARQUIER

Q.E.P.D.

Falleció el 13/05/2025. Al cumplirse un mes de su partida, su esposa Marta Belbey, sus hijos e hijos políticos Marta y Alejandro, José y Fernanda, Diego y Daniela; y sus nietos Paula, Paz, Inés, Ignacio, Matías, Rosario, Camila y Agustín, agradecen las muestras de cariño recibidas ante tan difícil momento, y participan a familiares y amigos a la misa en su honor a celebrarse en la iglesia La Cruz de los Milagros el domingo 15 de junio a las 8:00 horas; seguida por la ceremonia de colocación de sus cenizas en el cinerario. c/990

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD