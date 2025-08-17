†

ALICIA LEONOR GOMEZ SIERRA DE STUCKE

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Daniel Agustín de Castro y familia participan con profundo pesar su fallecimiento, rezan en su memoria y acompañan a sus familiares en tan triste momento.

†

ALICIA LEONOR GOMEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Laura Alicia Majul, María Laura Krujoski, Carlos Edgar Majul, Laura Isabel Pasetto de Majul y Edgar Agustín Majul, participan con gran pesar su fallecimiento. Acompañamos a toda la familia y pedimos una oración por su eterno descanso.

†

ALICIA GOMEZ SIERRA DE STUCKE

Falleció el 14 de agosto de 2025. “Todo el que cree en mí no morirá para siempre”

Ricardo G. Leconte, María Teresa Mendiondo De Leconte, hijos y nietos participan con pesar su partida al Reino de los Cielos. Ruegan por su descanso eterno y consuelo en la fe de sus hijos y nietos.

†

BLACKIE GOMEZ SIERRA DE STUCKE

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2025. Sus primos Elina, Manuel y Alicia Mozatti de Gómez Sierra y sus respectivas familias, participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos Tania, Constanza y René y a todos sus seres queridos. Blacki Querida descansa en paz.