Funebres

ARACELI MENDEZ CAMOGLI DE FERREYRA

Por El Litoral

Lunes, 18 de agosto de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 09/08/2025. Chiquilón Monzón junto con su Sra. Esposa, su hermana, sus hijos e hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su nombre. c/352 

